2019-03-20T08:25:21+03:00
Деловой Курск

Курские МФЦ внедряют мобильное приложение для населения

Пользоваться им можно будет уже в апреле
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мобильное приложение даст возможность произвести предварительную запись на получение услуг в любое удобное времяМобильное приложение даст возможность произвести предварительную запись на получение услуг в любое удобное времяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В апреле этого года в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Курской области планируют запустить в работу мобильное приложение МФЦ. Оно адаптировано под самые популярные операционные системы, используемые на смартфонах и планшетах: Android, iOS.

Мобильная версия должна стать популярной среди пользователей, так как она позволяет упростить оперативный доступ к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ Курской области, а также о загруженности центров.

Пользуясь приложением, житель области также может отслеживать информацию о поданных заявлениях, узнать «длину очереди» в разных филиалах МФЦ, а также их время работы и адрес. Мобильное приложение даст возможность произвести предварительную запись на получение услуг в любое удобное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Копейка" с курскими номерами "засветилась" в новом клипе Витаса
Курский «ЮЗГУ-АТОМ» продолжит борьбу в чемпионате страны
Под Курском на переходе сбили девочку
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Курская область по производству мяса занимает пятое место в России
В Курске студенческие команды будут соревноваться в спорте
В Курске на Литовской горит многоквартирный дом
В Курске пройдут соревнования по конному спорту
Курская область присоединится к международной акции «Час Земли».
На курском стадионе «Трудовые резервы» отремонтируют трибуны и центральный вход
В Курске пройдет праздник поэзии
В Курской области паводковая обстановка остается стабильной
В Курске судят адвоката за вымогательство
Курянин, чтобы привести в чувство знакомого, поджег ему пятки
Куярнин ограбил приезжего водителя
Асфальт в Курске на Красной Армии приведут в порядок
Курянин украл терминал для проверки банкнот
В Курской области обещают туман и дождь