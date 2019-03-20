Курские МФЦ внедряют мобильное приложение для населения

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-20T08:25:21+03:00

Пользоваться им можно будет уже в апреле

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В апреле этого года в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Курской области планируют запустить в работу мобильное приложение МФЦ. Оно адаптировано под самые популярные операционные системы, используемые на смартфонах и планшетах: Android, iOS.

Мобильная версия должна стать популярной среди пользователей, так как она позволяет упростить оперативный доступ к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ Курской области, а также о загруженности центров.

Пользуясь приложением, житель области также может отслеживать информацию о поданных заявлениях, узнать «длину очереди» в разных филиалах МФЦ, а также их время работы и адрес. Мобильное приложение даст возможность произвести предварительную запись на получение услуг в любое удобное время.

ИСТОЧНИК KP.RU