СЕГОДНЯ 08:21 2019-03-20T08:21:45+03:00

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30 марта Курская область присоединится к международной акции «Час Земли». В этот день Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час - с 20:30 до 21:30 - в знак неравнодушия к будущему планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Тема российского «Часа Земли 2019 − «Ответь за природу!». WWF призывает каждого поделиться экологическими проблемами своего региона и узнать, какие обязательства стоит взять на себя.

Кроме того, в третий раз пройдет конкурс «Столица Часа Земли», объявленный WWF России. Город-победитель будет объявлен столицей следующего «Часа Земли» в России и получит кубок с выгравированным названием города. В 2018 году Курск занял второе место.

В 2019 году «Час Земли» состоится в 13 раз. Это самая массовая экологическая акция на планете, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру в 188 странах, гаснет подсветка более 18 000 архитектурных памятников. Россия участвует в акции с 2009 года.

ИСТОЧНИК KP.RU