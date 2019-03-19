2019-03-19T17:10:52+03:00
Звезды

В Курске пройдет праздник поэзии

Каждый желающий сможет воспользоваться «открытым микрофоном»
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет на Театральной площадиМероприятие пройдет на Театральной площадиФото: Светлана ВОЛКОВА
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21 марта в 12.30 на Театральной площади в рамках Всемирного дня поэзии Централизованная система библиотек Курска организует поэтический микс «Лирические строки весны».

На время проведения мероприятия Театральная площадь превратится в импровизированное интерактивное пространство, наполненное сюрпризами, улыбками и яркими поэтическими образами. Куряне и гости города вспомнят лирические произведения поэтов разных поколений. Особое внимание будет уделено творчеству поэтов-юбиляров 2019 года Анны Ахматовой, Юлии Друниной, Николая Асеева.

Известные и начинающие курские поэты прочитают свои произведения. В исполнении профессиональных мастеров поэтического слова, а также юных талантов - воспитанников филиала Литературного лицея - прозвучат стихотворные строки из выдающихся творений А. Пушкина, С. Есенина, Ф. Тютчева, Н. Гумилева. Создать весеннее лирическое настроение помогут «поэтические букеты» со строками стихотворений о весне, добре, любимом городе. Каждый желающий сможет воспользоваться «открытым микрофоном» и прочесть любимое стихотворение.

Самые активные участники поэтических конкурсов «Продолжи строку» и «Гении вдохновения» получат призы. Блиц-опрос «Ваш любимый поэт», организованный среди прохожих, поможет узнать имена поэтов, наиболее почитаемых курянами

ИСТОЧНИК KP.RU

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