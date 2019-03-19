2019-03-19T17:07:09+03:00
Общество

В Курской области паводковая обстановка остается стабильной

Выход воды на пойму не наблюдается
Яна ШЕЛЕСТ
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Паводковую обстановку мониторят на 12 стационарных гидропостахПаводковую обстановку мониторят на 12 стационарных гидропостахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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За прошедшие сутки почти на всех реках Курской области отмечались спады уровней воды на 1-15 сантиметров. На реке Сейм в Рыльске и реке Снова около поселка Щурово Золотухинского района уровень воды повысился на три сантиметра. Выход воды на пойму не наблюдается.

Как и прогнозировалось, развитие половодья в регионе проходит постепенно, а уровни подъема паводковых вод ожидаются в пределах среднемноголетних значений. Паводковую обстановку мониторят на 12 стационарных гидропостах.

При необходимости будет использован временный водомерный пост, создаваемый на базе Центр ГИМС в Курске. Для разведки зон возможного затопления будут применяться беспилотники, сообщает ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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