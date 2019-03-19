В Курской области паводковая обстановка остается стабильной
За прошедшие сутки почти на всех реках Курской области отмечались спады уровней воды на 1-15 сантиметров. На реке Сейм в Рыльске и реке Снова около поселка Щурово Золотухинского района уровень воды повысился на три сантиметра. Выход воды на пойму не наблюдается.
Как и прогнозировалось, развитие половодья в регионе проходит постепенно, а уровни подъема паводковых вод ожидаются в пределах среднемноголетних значений. Паводковую обстановку мониторят на 12 стационарных гидропостах.
При необходимости будет использован временный водомерный пост, создаваемый на базе Центр ГИМС в Курске. Для разведки зон возможного затопления будут применяться беспилотники, сообщает ГУ МЧС по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU