2019-03-19T17:03:39+03:00
Происшествия

В Курске судят адвоката за вымогательство

По делу проходит также ее брат - смотрящий зоны
Ольга ДАНИЛОВА
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Адвокат и ее брат оказались на скамье подсудимыхАдвокат и ее брат оказались на скамье подсудимыхФото: Из архива КП.
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20 марта судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда в апелляционном порядке рассмотрит материал о продлении срока содержания под стражей в отношении адвоката коллегии адвокатов «Доверие» Адвокатской палаты Курской области, сообщили "КП" в Кусрком областном суде.

По делу также проходит брат защитницы. Обоих обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ, "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Как следует из материалов дела, адвокат вымогала у одной своей клиентки 150 тысяч рублей за то, что ее осужденного сына никто не обидит на зоне. Гарантировать безопасность осужденного обещал брат адвоката, который считается "смотрящим", сообщили в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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