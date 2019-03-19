В Курске судят адвоката за вымогательство
20 марта судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда в апелляционном порядке рассмотрит материал о продлении срока содержания под стражей в отношении адвоката коллегии адвокатов «Доверие» Адвокатской палаты Курской области, сообщили "КП" в Кусрком областном суде.
По делу также проходит брат защитницы. Обоих обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ, "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
Как следует из материалов дела, адвокат вымогала у одной своей клиентки 150 тысяч рублей за то, что ее осужденного сына никто не обидит на зоне. Гарантировать безопасность осужденного обещал брат адвоката, который считается "смотрящим", сообщили в областном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU