2019-03-19T16:45:04+03:00
Происшествия

Курянин, чтобы привести в чувство знакомого, поджег ему пятки

Злоумышленник 3,5 года проведет в колонии
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд признал мужчину виновнымСуд признал мужчину виновнымФото: Из архива "КП"
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В июне 2018 года двое жителей Горшеченского района распивали спиртное в доме одного из них. Гость напился до потери сознания. 60-летний хозяин поджег газетные свертки и положил их у ступней знакомого. Таким образом он хотел привести его в чувство.

На мужчине загорелась одежда, потерпевший получил ожоги третьей степени. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали компенсация морального вреда в сумме 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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