2019-03-19T15:27:23+03:00
Происшествия

Куярнин ограбил приезжего водителя

Он вырвал у мужчины барсетку с деньгами
Ольга ДАНИЛОВА
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Полицейские разыскали подозреваемого по "горячим следам"Полицейские разыскали подозреваемого по "горячим следам"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В Фатежском районе нашли подозреваемого в грабеже. Преступление было совершено в отношении водителя, который приехал по работе из другого региона. Утром он, заметив местного жителя, стал узнавать, как добраться до другого района и попросил вызвать такси, объяснив дорогу. Пообещав безвозмездную помощь, новый знакомый даже проводил гостя до такси, но по дороге вырвал из его кармана барсетку, в которой были не только крупная сумма, но и полный пакет документов, включая паспорт и водительское удостоверение. Окрики и недолгая погоня не заставили вора остановиться, с похищенным он сбежал.

Мужчина сразу сообщил в полицию, примерно описав внешность сбежавшего мужчины. Сотрудники фатежской полиции по «горячим» следам предполагаемого подозреваемого задержали в течение часа. Часть денег он успел потратить на алкоголь. Документы за ненадобностью выбросил, на указанном им месте их изъяли в неповрежденном виде. Благодаря своевременным действиям полицейских потерпевший смог покинуть регион в срок, не тратя время на восстановление документов. А курянин стал фигурантом уголовного дела и обязался вернуть всю истраченную похищенную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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