Асфальт в Курске на Красной Армии приведут в порядок

СЕГОДНЯ 15:20 2019-03-19T15:20:44+03:00

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Дорожное покрытие на улице Красной Армии в Курске пришло в негодность из-за некачественной работы подрядной организации, которая восстанавливала его после реконструкции теплосети.

Теплосетевая компания «Квадра», которая занималась заменой труб, обязала подрядчика исправить нарушения. Дорожный ремонт начнется в апреле. Ситуация находится под контролем комитета ЖКХ и ТЭК, сообщили в областной администрации.

Напоминаем, что дорожное полотно на Красной Армии отремонтировали осенью 2018 года. Улица для проезда была закрыта несколько месяцев, что вызвало большое недовольство среди курян. Реконструкцию дороги наспех завершили после вмешательства Романа Старовойта.

6 марта на перекрестке улиц Овечкина и Красной Армии провалился асфальт. В нее передним колесом угодила «Тойота», за рулем которого сидела женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU