2019-03-19T15:15:59+03:00
Происшествия

Курянин украл терминал для проверки банкнот

Подозреваемого нашли по съемкам видеокамер
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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Сотрудники Северного отдела полиции установили подозреваемого в краже из магазина. С прилавка неизвестный похитил терминал для проверки подлинности банкнот, попросив продавца показать товар с дальней полки.

Вернувшись, девушка не нашла аппарат, а вместе с ним исчез и покупатель. Вор попал на кадры камер видеонаблюдения. На них оперативники узнали 21-летнего молодого человека, ранее уже судимого за кражу. Терминал он захотел сбыть, но после неудачных попыток, спрятал, посчитав, что не сможет выручить за него деньги. Устройство было изъято во время следственных действий и после оценки возвращено владельцам. А молодой человек уже стал фигурантом уголовного дела по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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