В Курской области обещают туман и дождь

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-19T14:53:36+03:00

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С вечера 19 марта и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, утром и днем везде умеренный, а в отдельных районах небольшой дождь. Ночью местами туман. Ветер переменный ночью 3-8, днем 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 °С, днем +4…+9 °С.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU