Под Курском на пешеходном переходе сбили двоих детей и женщину
ДТП произошло в Курчатове
Пострадавших с ушибами доставили в МСЧ-125Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 марта примерно в 18:20 54-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по автодороге «Курск-Льгов-Рыльск». На 44 километре он, по предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе наехал на 50-летнюю женщину и двоих детей – трех и семи лет.
Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавших с ушибами доставили в МСЧ-125 города Курчатова, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU