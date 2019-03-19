2019-03-19T14:08:35+03:00
Происшествия

Под Курском на пешеходном переходе сбили двоих детей и женщину

ДТП произошло в Курчатове
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавших с ушибами доставили в МСЧ-125Пострадавших с ушибами доставили в МСЧ-125Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 марта примерно в 18:20 54-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал по автодороге «Курск-Льгов-Рыльск». На 44 километре он, по предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе наехал на 50-летнюю женщину и двоих детей – трех и семи лет.

Пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавших с ушибами доставили в МСЧ-125 города Курчатова, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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