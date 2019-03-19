В Курске продолжает работу «горячая линия» для потребителей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-19T13:38:44+03:00

Получить консультацию у специалистов можно по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 25 марта куряне могут задать свои вопросы по телефонам в областном центре и районах области

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Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает курянам о работе «горячей линии», приуроченной к Всемирному дню прав потребителей.

Ведущие специалисты Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» консультируют граждан по вопросам, касающимся потребительского законодательства в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, финансовых услуг, услуг связи, транспорта, туризма и другим.

До 25 марта куряне могут задать свои вопросы по телефонам центрального аппарата Управления и его территориальных отделов:

- в Курске 8- (4712) 58-71-86,

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49,

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88,

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8 (471-43) 2-16-38,

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Телефоны Консультационного центра и пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»:

- в Курске 8 (4712) 22-33-01, 51-26-34,

- в Судже 8 (471-43) 2-22-79,

- в Железногорске 8 (471-48) 3-55-11,

- во Льгове 8 (471-40) 2-40-14,

- в Щиграх 8 (471-45) 4-20-65.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с перерывом с 13.00 до 14.00, в пятницу – с 9-00 до 15-45.

ИСТОЧНИК KP.RU