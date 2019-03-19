2019-03-19T12:05:28+03:00
Происшествия

Курянин перечислил мошенникам "помощь для друга"

Мужчину обманули в соцсети
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступники взломали аккаунт и попросили денег от имени другого человекаПреступники взломали аккаунт и попросили денег от имени другого человекаФото: Из архива КП.
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Сотрудники МО МВД России «Курчатовский» устанавливают подозреваемых, совершивших мошенничество через интернет.

По предварительной информации мужчине в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой занять до завтрашнего дня деньги. Курянин ответил положительно, после чего друг прислал номер карты, на которую необходимо сделать перечисление. Вскоре отправитель перезвонил знакомому, чтобы уточнить о поступлении денег, но тот сказал, что его страницу в социальной сети «взломали», и никаких денег он не просил. Сумма ущерба составила 8000 рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам быть бдительными. Не поддавайтесь на уловки мошенников, информацию перепроверяйте, советуют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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