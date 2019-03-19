Курянин перечислил мошенникам "помощь для друга"
Сотрудники МО МВД России «Курчатовский» устанавливают подозреваемых, совершивших мошенничество через интернет.
По предварительной информации мужчине в социальной сети пришло сообщение от друга с просьбой занять до завтрашнего дня деньги. Курянин ответил положительно, после чего друг прислал номер карты, на которую необходимо сделать перечисление. Вскоре отправитель перезвонил знакомому, чтобы уточнить о поступлении денег, но тот сказал, что его страницу в социальной сети «взломали», и никаких денег он не просил. Сумма ущерба составила 8000 рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам быть бдительными. Не поддавайтесь на уловки мошенников, информацию перепроверяйте, советуют в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU