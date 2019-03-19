Роман Старовойт встретился с активной курской молодежью
18 марта в областном Дворце молодежи Роман Старовойт встретился с активной курской молодежью. Встреча на тему «Верь в себя» состоялась в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».
Глава региона ответил на вопросы студентов, которых интересовали самые разные темы, в том числе поддержки молодежных объединений и проектов, развития спорта и инфраструктуры Курска и области. Прозвучало много вопросов личного характера – студенты просили рассказать о первой любви, о преодолении трудностей и студенческой жизни.
– С третьего курса института я начал подрабатывать – торговал матрешками, шкатулками и другими предметами народного промысла. Но несмотря на то, что это было непростое время – 90-е годы, мы успевали и учиться, и ходить на дискотеки.
Роман Старовойт нынешним студентам пожелал напитываться не столько знаниями, сколько навыками по приобретению новых способностей и возможностей.
— И, конечно, цените ваших родителей, - рассказал врио губернатора.
На встрече со студентами Роман Старовойт рассказал, что привязан к курской земле и раньше каждый год приезжал в регион, так как здесь похоронены его предки.
В завершении встречи врио губернатора поблагодарил студентов за активность, а за самый интересный вопрос вручил подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU