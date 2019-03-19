2019-03-19T11:05:18+03:00
Общество

Роман Старовойт встретился с активной курской молодежью

«Диалог на равных» прошел в областном Дворце молодежи
Яна ШЕЛЕСТ
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Глава региона ответил на вопросы студентовГлава региона ответил на вопросы студентов
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18 марта в областном Дворце молодежи Роман Старовойт встретился с активной курской молодежью. Встреча на тему «Верь в себя» состоялась в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».

Глава региона ответил на вопросы студентов, которых интересовали самые разные темы, в том числе поддержки молодежных объединений и проектов, развития спорта и инфраструктуры Курска и области. Прозвучало много вопросов личного характера – студенты просили рассказать о первой любви, о преодолении трудностей и студенческой жизни.

– С третьего курса института я начал подрабатывать – торговал матрешками, шкатулками и другими предметами народного промысла. Но несмотря на то, что это было непростое время – 90-е годы, мы успевали и учиться, и ходить на дискотеки.

Роман Старовойт нынешним студентам пожелал напитываться не столько знаниями, сколько навыками по приобретению новых способностей и возможностей.

— И, конечно, цените ваших родителей, - рассказал врио губернатора.

На встрече со студентами Роман Старовойт рассказал, что привязан к курской земле и раньше каждый год приезжал в регион, так как здесь похоронены его предки.

В завершении встречи врио губернатора поблагодарил студентов за активность, а за самый интересный вопрос вручил подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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