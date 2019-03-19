2019-03-19T09:57:56+03:00
Экономика

В Курской области назначен замначальника по территориальному управлению МЖД

В регион вернули представительство
Яна ШЕЛЕСТ
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Российские железные дороги в Курске имеют серьезные корниРоссийские железные дороги в Курске имеют серьезные корни
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С 18 марта в Курской области начал работу заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по территориальному управлению) Мухарбек Озиев.

Нового руководителя представил Роману Старовойту начальник МЖД Владимир Молдавер.

- Я рад приветствовать вас на курской земле. Спасибо за ваше решение, что согласились вернуть нам представительство, - сказал врио.

Роман Владимирович также отметил, что Российские железные дороги в Курске имеют серьезные корни, а сейчас взаимодействие востребовано как никогда.

— У нас активно развивается АПК, реализуется ряд инвестиционных проектов в промышленности. Мы нацелены на дальнейшую плодотворную совместную работу, - сказал Роман Старовойт.

В 2018 году на железнодорожных станциях области погружено более 21,4 млн тонн грузов. Каждая третья тонна, перевозимая МЖД, идет из Курской области. Одним из ведущих отправителей является Михайловский ГОК. Кроме того, почти на четверть выросла погрузка зерна. По территории области курсируют 38 пригородных поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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