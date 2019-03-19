2019-03-19T09:40:18+03:00
Происшествия

В Курской области осудили воспитательницу, заклеившую ребенку рот скотчем

Женщине назначили полтора года исправительных работ
Яна ШЕЛЕСТ
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Воспитательнице назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работВоспитательнице назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Воспитательница детского сада № 3 поселка Коренево в один из будних дней в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года, разозлившись на поведение четырехлетнего воспитанника, толкнула его рукой, в результате чего он упал под стол. 20 июня 2017 года женщина ударила того же ребенка по щеке рукой. Еще одному малышу педработник заклеила рот скотчем.

Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК комитета по Курской области собрал достаточно доказательств. 39-летнюю жительницу Кореневского района суд признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником и жестоком обращении с детьми.

Воспитательнице назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10%. Также женщине запретили заниматься преподавательской деятельностью на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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