2019-03-19T09:23:29+03:00
Деловой Курск

Курская область готова участвовать в создании "суперсервисов"

Куряне помогут в разработке суперсервиса по оформлению социальных пособий и льгот
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне поделятся своим опытомКуряне поделятся своим опытомФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Минкомсвязи уже направлено предложение о включении представителей региона в рабочую группу по разработке сервисов, помогающим гражданам и организациям в использовании Единого портала госуслуг в типичных жизненных ситуациях.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует разработать 25 «суперсервисов». За их счет будет покрыто 90% точек соприкосновения человека и государства. Каждый из «суперсервисов» будет представлять собой набор федеральных, региональных и муниципальных услуг и сопутствующих негосударственных сервисов.

Курская область готова принять участие в разработке суперсервиса по оформлению социальных пособий и льгот.

В регионе имеется успешный опыт по интеграции региональных информационных систем с Единым порталом госуслуг. Наиболее массовые услуги предоставляются в электронной форме. Это, в частности, предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, получение адресной социальной помощи на проведение работ по газификации, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, выдача сертификата на областной материнский капитал, предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранами труда Курской области, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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