Станислав Максименко назначен на должность руководителя лесхоза Курской области
Распоряжение подписал Роман Старовойт
Станислав Алексеевич руководит комитетом с 2016 года
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На должность председателя комитета лесного хозяйства Курской области назначен Станислав Максименко. Станислав Алексеевич руководит комитетом с 2016 года, ранее исполнял обязанности председателя.
Распоряжение о назначении подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт 18 марта, сообщили в областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU