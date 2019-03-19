2019-03-19T09:17:09+03:00
Политика

Станислав Максименко назначен на должность руководителя лесхоза Курской области

Распоряжение подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Станислав Алексеевич руководит комитетом с 2016 годаСтанислав Алексеевич руководит комитетом с 2016 года
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На должность председателя комитета лесного хозяйства Курской области назначен Станислав Максименко. Станислав Алексеевич руководит комитетом с 2016 года, ранее исполнял обязанности председателя.

Распоряжение о назначении подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт 18 марта, сообщили в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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