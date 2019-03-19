2019-03-19T09:16:24+03:00
Деловой Курск

Курская область подала заявку на участие в качестве пилота в проекте «Умный город»

Для реализации проекта из федерального бюджета потребуется 474,5 млн рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Есть идея организовать пункты проката велосипедов и электрических самокатовЕсть идея организовать пункты проката велосипедов и электрических самокатовФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области намерены создать систему контроля и управления инженерной инфраструктурой в зданиях общественного и жилого назначения. Планируется ввести интеллектуальный учет коммунальных ресурсов, а также создать личный кабинет пользователя коммунальных ресурсов, рассказали в администрации региона.

В планах – внедрение системы мониторинга сетей теплоснабжения, экологического состояния окружающей среды. В автоматизированный режим будет переведен контроль за работой дорожной и коммунальной техники.

Целый блок касается системы «умного общественного транспорта». Это безналичная оплата проезда в общественном транспорте, мониторинг пассажиропотока, сервисы контроля маршрутов общественного транспорта.

Также есть идея организовать пункты проката велосипедов и электрических самокатов, обеспечить в общественных местах доступ к WI-FI.

Вовлечь население в решение вопросов городского развития планируется с помощью цифровой платформы «Активный горожанин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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