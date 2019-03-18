В курской колонии задержали нарушительницу
Женщина приехала на свидание и пыталась пронести телефон
При досмотре мобильник обнаружилиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Из Дагестана в исправительную колонию № 3 УФСИН России по Курской области на свидание к осужденному приехала 41-летняя женщина.
Ее предупредили о запрете проноса запрещенных предметов, однако она либо проигнорировала предупреждение инспекторов уголовно-исполнительной системы, либо намеренно «забыла» о спрятанном в вещах телефоне.
При досмотре мобильник обнаружили. Пояснить происхождение телефона в сумке женщина внятно не смогла. В свидании ей отказали, за забывчивость гражданка ответит по всей строгости закона.
ИСТОЧНИК KP.RU