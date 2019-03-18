Осужден курский пенсионер, забивший до смерти знакомого

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-18T16:40:30+03:00

Злоумышленник проведет в колонии семь лет

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15 сентября 2018 года 65-летний житель Щигровского района находился в гостях у 60-летнего знакомого, где они распивали спиртное. Мужчины поссорились, гость начал бить оппонента руками и ногами в грудь. От полученных телесных повреждений курянин скончался.

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора. Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Злоумышленнику назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU