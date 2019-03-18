2019-03-18T16:29:51+03:00
Звезды

В Курской области пройдет пятая гастрономическая экспедиция

Ее участники познакомятся с любимыми блюдами князей Барятинских
Яна ШЕЛЕСТ
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Запеченная баранинаЗапеченная баранина
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22 марта в Курской области пройдет пятая гастрономическая экспедиция. Ее участники познакомятся с процессом приготовления любимых блюд князей Барятинских — супом «Консоме Эстрагонъ», запеченной бараниной, пирожками и запущенкой.

Экспедиция пройдет в рамках проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска», направленного на популяризацию традиционной кухни Курской области, сохранение традиций в приготовлении пищи, а также повышение туристской привлекательности региона.

Четвертая гастрономическая экспедиция состоялась в местечке Свобода Золотухинского района. Студенты познакомились с процессом приготовления обеда Афанасия Фета, в который входят овощной суп на чухонском масле, ростбиф, яблочная пастила и сухарный квас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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