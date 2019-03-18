В детском саду Курска детей кормили некачественными продуктами

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-18T16:03:09+03:00

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В ОНФ обратились родители детей, посещающих детский сад № 78, и пожаловались на питание. Общественники провели проверку и выяснили, что в садик ходят 170 детей. Продукты для меню здесь проходят несколько кругов заморозки, а некоторые вообще отсутствуют на складе. Сотрудники пищеблока не соблюдают требования хранения продуктов.

Также выяснилось, что ежедневный тариф на питание ребенка в саду составляет 120 рублей. Однако суточный рацион рассчитывают исходя из 75 рублей, а остальные деньги идут на зарплату работников пищеблока и прачки.

Выводы народного фронта подтвердила комиссия Роспотребнадзора, которая выехала в детский сад после обращения активистов. В ежедневном меню не было фруктов, соков и сыров. К тому же работники кухни занижали вес порций блюд. Из-за регулярного отсутствия необходимых продуктов в кладовой нарушалось десятидневное меню.

«Нарушения в организации питания детей недопустимы. Они должны быть разрешены в пользу детей. Любые жалобы учредитель обязан рассматривать не только в пределах компетенции, но с привлечением экспертных организаций, которые могут оперативно и объективно оценить ситуацию», - прокомментировала ситуацию заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

За выявленные нарушения в отношении заведующей детского сада возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU