В Курске зиму провожали танцами и песнями

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-18T16:04:35+03:00

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17 марта в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» прошел очередной показ – комедия «Елки последние» 6+ от режиссерской группы в составе Тимура Бекмамбетова, Егора Баранова, Анны Пармас и Александра Котта. Так как фильм адресован зрителям, начиная с дошкольного возраста, для своих самых юных гостей Курский кинофонд приготовил сюрприз – мультфильм «Счастливый билет» из программы анимационного фестиваля «Открытая премьера» про маленькую добрую девочку и щенка.

В фойе театра выступили творческие коллективы городаФото: Светлана ВОЛКОВА

На этот раз зрителей культурно-просветительского проекта «Кино в театре» ждало предсеансовое мероприятие под названием «Зима недаром злится» с яркими выступлениями детских творческих коллективов «Дома детского творчества» Железнодорожного округа и интересными мастер-классами от педагогов Центра детского творчества. Также в фойе по традиции прошла тематическая книжная выставка детской литературы от Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева.

Участники викторины по традиции могли выиграть книгуФото: Светлана ВОЛКОВА

Фильм «Елки последние» (6+) снова погрузил зрителей в атмосферу любимого праздника и помог поставить жирную точку в студеном предложении о зимних холодах. «Елки Последние» - самые трогательные, добрые и волшебные из всех, потому что любимые герои прощаются со зрителями. В киноальманах вошли пять новогодних историй. В новелле «Сосны» миллениал поможет своему брутальному отчиму дяде Юре сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря и Женя вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск. Лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства». «Вокзал на троих» расскажет историю о простой девушке из Воронежа, отправившейся в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским, а в новелле «Вредный дедушка» Снегурочка поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку.

Информационный спонсор проекта - "Комсомольская правда-Курск".

"Зима не даром злится".

ИСТОЧНИК KP.RU