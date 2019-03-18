В Курске выступит хор Турецкого

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-18T15:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Михаил Турецкий — народный артист России, продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO, музыкант, шоумен - даст концерт в Курске.

Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем!

Хор Турецкого – это тот редкий случай, когда шоу в самих артистах.

(0+)

26 марта в 19.00

Ул. Карла Маркса, 68

ИСТОЧНИК KP.RU