2019-03-18T15:32:25+03:00
Звезды

В Курске выступит хор Турецкого

Уникальные голоса и невероятная энергетика - "изюминка" шоу
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт состоится 26 мартаКонцерт состоится 26 мартаФото: из открытых источников
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Михаил Турецкий — народный артист России, продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO, музыкант, шоумен - даст концерт в Курске.

Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ – от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем!

Хор Турецкого – это тот редкий случай, когда шоу в самих артистах.

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26 марта в 19.00

Ул. Карла Маркса, 68

ИСТОЧНИК KP.RU

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