2019-03-18T15:31:19+03:00
Происшествия

Курянин с чужой банковской карты снял все деньги

Подозреваемого в хищении разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина снял с карты все деньгиМужчина снял с карты все деньгиФото: УМВД России по Курской области.
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Житель Курска потерял банковскую карту, а нашедший ее мужчина тут же снял с нее все деньги. Сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Все, кому известна личность мужчины, могут сообщать об этом конфиденциально по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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