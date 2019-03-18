Курянин с чужой банковской карты снял все деньги
Подозреваемого в хищении разыскивает полиция
Мужчина снял с карты все деньгиФото: УМВД России по Курской области.
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Житель Курска потерял банковскую карту, а нашедший ее мужчина тут же снял с нее все деньги. Сотрудники полиции установили предполагаемого подозреваемого с помощью записей с камер видеонаблюдения.
Все, кому известна личность мужчины, могут сообщать об этом конфиденциально по телефону 02, с мобильного 102 или в любой отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU