Пройдет встреча с курским поэтом

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-18T15:08:16+03:00

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20 марта в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках проекта «Читаем курское» пройдет творческая встреча «Через расстояние и время» с курским поэтом В.М. Шеховцовым.

Вадим Михайлович Шеховцов – известный курский поэт, член Союза писателей России, Союза литераторов города Курска, лауреат литературных премий имени К.Д. Воробьева и А.А. Фета. В 2014 году признан литератором года в Курской области, награжден Почетной грамотой правления Союза писателей России.

Перу Вадима Шеховцова принадлежат 18 поэтических сборников, среди них - «Чудо детского праздника», «О родине с любовью и тревогой», «Поэтической тропкой Хайяма», «Как с музыкой сливаются слова», «Сонеты», «Поздняя молитва» и др. Стихи автора представлены и в коллективных сборниках «Перекресток», «Бабушкины пироги», «Толока», «Злато слово» и др.

Участники встречи познакомятся с разносторонним творчеством автора, его исполнительским мастерством. Особое внимание будет уделено знакомству с новой книгой Вадима Михайловича Шеховцова «С надеждой глядя в небеса», в которой представлены стихи о святых местах России.

Гости мероприятия примут участие в увлекательной интерактивной викторине по книге Шеховцова «Развлечение с обучением».

ИСТОЧНИК KP.RU