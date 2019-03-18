В Курской области потеплеет до +12 градусов

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-18T15:07:22+03:00

Температура по области в ночное время суток -2… + 3 °С, днем +7…+12 °С Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Изменить размер текста: A A

18 марта с вечера и на протяжение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшие дожди. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11, днем местами порывы до 15 м/с. Температура по области в ночное время суток -2…+ 3 °С, днем +7…+12 °С.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU