2019-03-18T14:51:46+03:00
Звезды

В курском краеведческом – новая выставка

Экспозиция называется «Крым. Связь веков»
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Новая экспозиция приурочена к годовщине присоединения КрымаНовая экспозиция приурочена к годовщине присоединения КрымаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Курском краеведческом музее открылась выставка «Крым. Связь веков», посвященная 5-летию вхождения Крыма в состав Российский Федерации. У посетителей есть возможность познакомиться с экспонатами из разных коллекций краеведческого музея: оружием, памятными монетами, книгами, литографиями, открытками.

Выставка рассказывает о ключевых событиях в истории Крымского полуострова: Крымское ханство и его набеги на русские земли, Крымскую войну и героическую оборону Севастополя, суровое время Великой Отечественной войны, оккупация Крыма и его освобождение от немецко-фашистских захватчиков, «Крымская весна» 2014 года.

Успейте прикоснуться к истории!

(6+)

Курский областной краеведческий музей

Ул. Луначарского,6

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24