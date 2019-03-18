В курском краеведческом – новая выставка

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-18T14:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курском краеведческом музее открылась выставка «Крым. Связь веков», посвященная 5-летию вхождения Крыма в состав Российский Федерации. У посетителей есть возможность познакомиться с экспонатами из разных коллекций краеведческого музея: оружием, памятными монетами, книгами, литографиями, открытками.

Выставка рассказывает о ключевых событиях в истории Крымского полуострова: Крымское ханство и его набеги на русские земли, Крымскую войну и героическую оборону Севастополя, суровое время Великой Отечественной войны, оккупация Крыма и его освобождение от немецко-фашистских захватчиков, «Крымская весна» 2014 года.

Успейте прикоснуться к истории!

(6+)

Курский областной краеведческий музей

Ул. Луначарского,6

ИСТОЧНИК KP.RU