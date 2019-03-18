В курском краеведческом – новая выставка
В Курском краеведческом музее открылась выставка «Крым. Связь веков», посвященная 5-летию вхождения Крыма в состав Российский Федерации. У посетителей есть возможность познакомиться с экспонатами из разных коллекций краеведческого музея: оружием, памятными монетами, книгами, литографиями, открытками.
Выставка рассказывает о ключевых событиях в истории Крымского полуострова: Крымское ханство и его набеги на русские земли, Крымскую войну и героическую оборону Севастополя, суровое время Великой Отечественной войны, оккупация Крыма и его освобождение от немецко-фашистских захватчиков, «Крымская весна» 2014 года.
Успейте прикоснуться к истории!
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Курский областной краеведческий музей
Ул. Луначарского,6
ИСТОЧНИК KP.RU