За выходные куряне нарушили ПДД более шести тысяч раз

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-18T14:20:46+03:00

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С 15 по 17 марта в Курской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили ранения, один человек погиб.

За вождение в пьяном виде отстранены от управления 17 водителей, кроме этого один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще пять водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ.

Выявлены 238 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 6211 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 5051 нарушение ПДД, в том числе 4840 нарушений скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU