В Курске открывается выставка картин Архипа Куинджи

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-18T13:36:23+03:00

Выставка будет интересная для широкого круга зрителей

Изменить размер текста: A A

19 марта в Курской картинной галерее имени А.А. Дейнеки будет проходить выставка картин Архипа Куинджи. На выставке будет представлено несколько картин мастера, включая те, где авторство находится под вопросом.

Три работы из собрания курской картинной галереи недавно вернулись из Москвы, где участвовали в проекте Третьяковской галереи, получившим скандальную известность из-за попытки кражи картины «Крым. Ай-Петри».

Посетители выставки увидят небольшой фильм, посвященный биографии и творчеству А.И. Куинджи. Выставка будет интересна для широкого круга зрителей, разного возраста, от любителей живописи до профессионалов.

ИСТОЧНИК KP.RU