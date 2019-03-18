Куряне смогут попасть на прием к заместителю руководителя СК

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-18T13:31:54+03:00

Сюда можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел

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20 марта с 15.00 первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Курской области полковник юстиции Кизимов Альберт Андреевич проведет прием граждан в Солнцевском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Курской области по адресу: поселок Солнцево, ул. Ленина, д. 35 «а».

- телефон для справок и предварительной записи 70-33-98, 8(471-54) 2-27-12

На прием можно можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU