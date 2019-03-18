Курян предупреждают о липовых санкционных товарах

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-18T13:12:36+03:00

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По городу Курску расклеены объявления, зазывающие курян посетить ярмарку по распродаже товаров якобы одной из стран Европейского Союза. При этом сообщается, что в связи с программой «Импортозамещение» ведущие компании этой страны вынуждены закрыть свои магазины в России и для предотвращения лишних расходов будут продавать их в Курске по закупочным ценам со скидкой 70%.

В Курской таможне рассказали, что одежда и обувь производства стран Евросоюза не относится к санкционным товарам. По ним нет никаких ограничений при реализации на территории России.

— Реализация товаров на «Ярмарке дешевых импортных товаров» является ловким маркетинговым ходом, не имеющим к санкционным товарам никакого отношения, - пояснили в таможне.

Таможенники призывают курян быть внимательными и осторожными при приобретении подобных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU