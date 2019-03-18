2019-03-18T13:07:03+03:00
Спорт

Курский росгвардеец стал призером Чемпионата по дзюдо

Его соперниками были более ста спортсменов
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин занял третье местоКурянин занял третье местоФото: предоставлено пресс-службой
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Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курской области старший сержант Леонид Агуцков занял третье место в личном зачете Чемпионата Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации по дзюдо.

Соревнование проходило в спортивно-оздоровительном комплексе Брянска. В нем приняли участие более ста спортсменов из 20 команд соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии.

Состязания проводились в семи весовых категориях. В весовой категории до 66 килограмм третье место занял сотрудник вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии старший сержант Леонид Агуцков. Леонид – кандидат в мастера спорта по дзюдо. Он неоднократно принимал участие в соревнованиях Центрального округа по дзюдо и самбо. Своим главным секретом успеха росгвардеец считает ежедневные тренировки.

«Среди личного состава Управления Росгвардии по Курской области немало мастеров спорта по таким боевым искусствам как дзюдо, самбо, рукопашный бой. Сотрудники принимают участие в ведомственных соревнованиях, где каждый раз подтверждают свои спортивные звания», - подытожил помощник начальника группы профессиональной подготовки – начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Курской области капитан Артем Бредихин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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