2019-03-18T12:27:38+03:00
Происшествия

Ограничения для большегрузов на курских дорогах продлятся до 13 апреля

В прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесом
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесомВ прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесомФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Введено ограничение движения большегрузного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам Курской области с 15 марта до 13 апреля. В этот период допустимая максимальная нагрузка для одиночной оси составляет шесть тонн.

Такая сезонная мера является традиционной для сохранности дорожного покрытия в период перенасыщения почвы водой. Весной покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом.

Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области совместно с ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по контролю большегрузного транспорта. Сотрудники передвижной лаборатории весового контроля проверяют документы и взвешивают те машины, которые вызывают подозрения. В случае перевеса к нарушителям применяются штрафные санкции за ущерб, причинённый курским автодорогам. Размер ущерба считает специальная программа передвижной лаборатории в зависимости от веса и прохождения километров.

Как рассказал заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области Юрий Рассамахин, в прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесом. Сумма возмещения ущерба составила более 14 млн рублей.

В течение месяца по территории Курской области будут постоянно перемещаться три таких передвижных автомобиля. Причем, где запланирован следующий контроль, знает ограниченный круг лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Куряне смогут попасть на прием к заместителю руководителя СК
Курян предупреждают о липовых санкционных товарах
Курский росгвардеец стал призером Чемпионата по дзюдо
Под Курском в ДТП погибла 25-летняя девушка
В Курской области на нацпроекты потратят 45 миллиардов рублей
Отвергнутый жених повесил поминальный винок на дверь курянки
Жителей Курской области предупреждают о тумане
За сутки в Курской области при пожаре в гараже и жилом доме погибли два человека
В Курской области двухлетний мальчик захлопнул дверь квартиры, пока тетя выносила мусор
В Курском районе сгорел деревянный дом
Два района Курска остались без тепла
Курская дзюдоистка выиграла первенство России
В Курске активисты проверили контейнерные площадки
Курянина признали экстремистом за пост в соцсети
Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг
В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»