Ограничения для большегрузов на курских дорогах продлятся до 13 апреля

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-18T12:27:38+03:00

В прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесом

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Введено ограничение движения большегрузного транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам Курской области с 15 марта до 13 апреля. В этот период допустимая максимальная нагрузка для одиночной оси составляет шесть тонн.

Такая сезонная мера является традиционной для сохранности дорожного покрытия в период перенасыщения почвы водой. Весной покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжеловесным транспортом.

Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области совместно с ГИБДД проводят рейдовые мероприятия по контролю большегрузного транспорта. Сотрудники передвижной лаборатории весового контроля проверяют документы и взвешивают те машины, которые вызывают подозрения. В случае перевеса к нарушителям применяются штрафные санкции за ущерб, причинённый курским автодорогам. Размер ущерба считает специальная программа передвижной лаборатории в зависимости от веса и прохождения километров.

Как рассказал заместитель начальника отдела безопасности дорожного движения комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области Юрий Рассамахин, в прошлом году было выявлено почти 130 машин с большим перевесом. Сумма возмещения ущерба составила более 14 млн рублей.

В течение месяца по территории Курской области будут постоянно перемещаться три таких передвижных автомобиля. Причем, где запланирован следующий контроль, знает ограниченный круг лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU