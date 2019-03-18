2019-03-18T12:26:49+03:00
Происшествия

Под Курском в ДТП погибла 25-летняя девушка

Авария произошла на автотрассе Курск – Щигры
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель "Гранты" скончалась на местеВодитель "Гранты" скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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15 марта примерно в 22:50 25-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» ехала по автотрассе КурскЩигры. На 11 километре дороги она столкнулась со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», которым управлял 28-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель «Гранты» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водителя и 25-летнюю женщину-пассажира с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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