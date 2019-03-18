Под Курском в ДТП погибла 25-летняя девушка
Авария произошла на автотрассе Курск – Щигры
Водитель "Гранты" скончалась на местеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
15 марта примерно в 22:50 25-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» ехала по автотрассе Курск – Щигры. На 11 километре дороги она столкнулась со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», которым управлял 28-летний водитель.
В результате ДТП женщина-водитель «Гранты» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водителя и 25-летнюю женщину-пассажира с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU