Под Курском в ДТП погибла 25-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-18T12:26:49+03:00

Водитель "Гранты" скончалась на месте Фото: Из архива "КП"

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15 марта примерно в 22:50 25-летняя водитель автомобиля «Лада Гранта» ехала по автотрассе Курск – Щигры. На 11 километре дороги она столкнулась со встречным автомобилем «Фольксваген Поло», которым управлял 28-летний водитель.

В результате ДТП женщина-водитель «Гранты» получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. Водителя и 25-летнюю женщину-пассажира с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU