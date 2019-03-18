В Курской области на нацпроекты потратят 45 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-18T12:23:52+03:00

"Улучшить жизнь" чиновники намерены до 2024 года Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На реализацию национальных проектов в Курской области планируется направить порядка 45 млрд рублей до 2024 года. Из них средства федерального бюджета – 20 млрд рублей, государственных внебюджетных фондов – около 13 млрд рублей, бюджета Курской области – 11 млрд рублей, внебюджетных источников – 0,6 млрд рублей.

В декабре прошлого года утверждены паспорта 41 регионального проекта по десяти направлениям: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

Сейчас также разрабатываются региональные проекты «Умный город» и «Информационная инфраструктура» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Уже заключены соглашения с Минэкономразвития России и Российским экспортным центром о реализации в Курской области проектов «Экспорт услуг», «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту». Они разрабатываются в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В течение 2019 года планируется разработать региональную программу «Производительность труда и поддержка занятости».

Кроме того, администрация Курской области окажет поддержку научным и образовательным организациям в открытом конкурсе для включения в нацпроект «Наука».

Реализация национальных проектов в Курской области позволит улучшить качество жизни людей, стимулирует развитие здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, строительство жилья и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, считают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU