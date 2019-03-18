Отвергнутый жених повесил поминальный винок на дверь курянки

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-18T12:00:09+03:00

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В Северо-Западный отдел полиции поступили сообщения от жильцов многоквартирного дома по проспекту Хрущева о порче их имущества в подъезде. Там стали появляться оскорбительные надписи в отношении одной из жительниц дома. Также неизвестные повреждали лифт, сломали видеокамеру, а также повредили фасад дома.

21 февраля в дежурную часть поступило сообщение о задымлении в этом подъезде. Выяснилось, что неизвестный зажег в помещении сигнальный огонь. Жители подъезда были эвакуированы в связи с опасностью их отравления. В это же время возле квартиры девушки обнаружили поминальный венок, а замки входной двери были повреждены.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения было составлено описание возможных нарушителей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что может быть причастен житель Орловской области. По его словам, он был знаком с проживающей в подъезде девушкой, а незаконные действия стал совершать, после ее нежелания продолжать общение. Каждый раз специально он приезжал из Орла в Курск на разных автомобилях.

Молодой человек был задержан при проведении оперативных мероприятий, когда ночью в очередной раз приехал к дому девушки.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». За это преступление предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Молодой человек и его знакомые дают признательные показания. В рамках расследования действиям каждого участника будет дана правовая оценка.

Также имеются доказательства незаконных действий в рамках административного законодательства.

Кроме того, по имеющейся информации, задержанный изъявил желание возместить ущерб, нанесенный жильцам дома, и за свой счет отремонтировать испорченное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU