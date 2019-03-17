Жителей Курской области предупреждают о тумане

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-17T13:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу курских синоптиков, с девяти вечера воскресенья и в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег, туман. Днем без осадков. Ветер южной четверти, 6-11 м/с. Температура: по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10°тепла.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок в тумане. Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU