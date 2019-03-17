За сутки в Курской области при пожаре в гараже и жилом доме погибли два человека

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-17T13:46:40+03:00

53-летнюю женщину нашли под обломками сгоревших конструкций, а 60-летнего мужчину в боксе на диване

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За прошедшие сутки в Курской области спасатели зарегистрировали шесть пожаров. К сожалению, не обошлось без жертв. Два человека погибли.

Одна из трагедий произошла в селе Ольховатка Поныровского района. Сообщение о том, что загорелся дом поступило в 22.2. По прибытию к месту пожарные увидели, что помещение горело изнутри открытым пламенем. С огнем справились через десять минут. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области, во время ЧП погибла 53-летняя сестра хозяина дома. Ее тело обнаружили во время разбора сгоревших конструкций дома.

Как позже рассказал мужчина, в этот вечер он проснулся из-за запаха дыма. Увидев, что тлеет диван, на котором он спал, курянин залил его водой и продолжил отдыхать. Но через некоторое время хозяин вновь почувствовал запах дыма: диван уже не тлел, а горел. Мужчина вышел из дома и направился к соседям за помощью (они и вызвали пожарных). Курянин подумал, что сестра сама покинет горящее здание.

Как уточняют спасатели, в результате пожара в деревянном доме повреждена кровля и частично потолочные перекрытия. Предположительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще одна трагедия случилась в Курске. Очевидцы сообщили в «Службу спасения», что на территории гаражного кооператива из одного бокса идет сильный дым. До прибытия пожарных свидетели самостоятельно пытались справиться с источником дыма.

- Внутри гаража был обнаружен его хозяин - мужчина 1958 года рождения, который, вероятно, погиб, надышавшись угарным газом. Возможно, причиной случившегося могло стать нарушение правил пользования электрическими бытовыми приборами. Рядом с диваном, на котором лежал курянин, стояла электрическая плитка. Ведутся следственные действия, уточняются все обстоятельства происшествия, - добавили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU