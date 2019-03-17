В Курской области двухлетний мальчик захлопнул дверь квартиры, пока тетя выносила мусор

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-17T13:30:42+03:00

По словам спасателей, ребенок немного испугался, но не плакал

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16 марта в"Службу спасения" обратилась женщина. Жительница города Суджа рассказала, что за закрытой дверью остался ее маленький племянник. Почти двухлетний мальчик захлопнул дверь, пока тетя вышла на улицу выкинуть мусор. Ключей у женщины с собой не оказалось, чтобы вскрыть дверь пришлось обратиться к спасателям.

- Квартира находится на втором этаже многоквартирного дома, - рассказал Александр Лукин, начальник пожарно-спасательной части Суджанского района. - После оценки обстановки решили вскрывать металлическую дверь. С помощью инструмента провели “спасательную” операцию за несколько минут.

По словам пожарных, мальчик был немного напуган, но не плакал. Женщина поблагодарила спасателей за помощь.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает о правилах безопасности и попросит быть жителей более внимательными: обязательно брать ключи, если выходите хоть на минуту из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU