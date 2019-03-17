В Курской области двухлетний мальчик захлопнул дверь квартиры, пока тетя выносила мусор
16 марта в"Службу спасения" обратилась женщина. Жительница города Суджа рассказала, что за закрытой дверью остался ее маленький племянник. Почти двухлетний мальчик захлопнул дверь, пока тетя вышла на улицу выкинуть мусор. Ключей у женщины с собой не оказалось, чтобы вскрыть дверь пришлось обратиться к спасателям.
- Квартира находится на втором этаже многоквартирного дома, - рассказал Александр Лукин, начальник пожарно-спасательной части Суджанского района. - После оценки обстановки решили вскрывать металлическую дверь. С помощью инструмента провели “спасательную” операцию за несколько минут.
По словам пожарных, мальчик был немного напуган, но не плакал. Женщина поблагодарила спасателей за помощь.
Главное управление МЧС по Курской области напоминает о правилах безопасности и попросит быть жителей более внимательными: обязательно брать ключи, если выходите хоть на минуту из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU