В Курском районе сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 19:35 2019-03-16T19:35:42+03:00

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16 марта в 12:18 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Гремячка на улице Молодежной. На место происшествия приехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Пожар локализовали 12.27, ликвидировали в 12.30. Пострадавших нет. В жилом деревянном одноэтажном доме размером семь на восемь метров сгорели кровля и стены.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU