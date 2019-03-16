2019-03-16T19:17:43+03:00
Недвижимость

Два района Курска остались без тепла

Из-за работ на электроподстанции была обесточена ТЭЦ СЗР
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Теплоснабжение потребителей обещают восстановить в ближайшее времяТеплоснабжение потребителей обещают восстановить в ближайшее время
Изменить размер текста:

16 марта в 14:17 из-за работ на оборудовании электроподстанции «Котельная» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» была обесточена ТЭЦ СЗР Курского филиала ПАО «Квадра».

На некоторое время потребители Северо-Западного и Юго-Западного районов, проспекта Победы и в микрорайона СХА остались без тепла.

Электроснабжение ТЭЦ СЗР восстановили в 14:55. Специалисты «Квадры» начали заполнять магистрали водой. Теплоснабжение потребителей обещают восстановить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курском районе сгорел деревянный дом
Курская дзюдоистка выиграла первенство России
В Курске активисты проверили контейнерные площадки
Курянина признали экстремистом за пост в соцсети
Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг
В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»
В Курске пройдет концерт в честь вхождения Крыма в состав России
В Курске пройдет велогонка
Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон
В Курске ограбили круглосуточный магазин
Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому
Курян приглашают в "Кино в театре"
Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона
В Курске под суд идет женщина, торговавшая опасной детской одеждой
В Курске на Сеймском рынке продавали запрещенную колбасу
Под Курском «Волга» улетела в кювет
В Курской области начали готовиться к сезону пожаров
В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ
Куряне продегустируют молочную продукцию
Курские волейболистки отправятся во Владивосток
Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину