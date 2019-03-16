Два района Курска остались без тепла
Из-за работ на электроподстанции была обесточена ТЭЦ СЗР
Теплоснабжение потребителей обещают восстановить в ближайшее время
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16 марта в 14:17 из-за работ на оборудовании электроподстанции «Котельная» филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» была обесточена ТЭЦ СЗР Курского филиала ПАО «Квадра».
На некоторое время потребители Северо-Западного и Юго-Западного районов, проспекта Победы и в микрорайона СХА остались без тепла.
Электроснабжение ТЭЦ СЗР восстановили в 14:55. Специалисты «Квадры» начали заполнять магистрали водой. Теплоснабжение потребителей обещают восстановить в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU