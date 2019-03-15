В Курске активисты проверили контейнерные площадки
14 марта в Курской области прошел экологический рейд. В нем приняли участие региональный департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, активисты, общественные инспекторы в области охраны окружающей среды.
Осмотрели состояние контейнерных площадок в Курске по улицам Союзная, 43б и Чернышевского, 17. По первому адресу жалобы курян подтвердились. Были обнаружены навалы мусора, неприятный запах, повреждения ограждения контейнерной площадки. По второму адресу проблема была уже решена.
Кроме того, в ходе рейда во дворе дома на ул. Союзная, 49б проверяющие обнаружили свалку с крупногабаритным мусором.
По результатам рейда составлены акты осмотров территорий и направлены требования администрации города Курска и региональному оператору «САБ по уборке города Курска» об устранении несанкционированных навалов мусора.
– Рейдовые осмотры контейнерных площадок будут проводиться постоянно. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Курской области и департамента, – отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.
ИСТОЧНИК KP.RU