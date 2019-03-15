В Курске активисты проверили контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-15T17:47:14+03:00

Порядок с мусором в Курске еще предстоит навести Фото: Светлана ВОЛКОВА

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14 марта в Курской области прошел экологический рейд. В нем приняли участие региональный департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, активисты, общественные инспекторы в области охраны окружающей среды.

Осмотрели состояние контейнерных площадок в Курске по улицам Союзная, 43б и Чернышевского, 17. По первому адресу жалобы курян подтвердились. Были обнаружены навалы мусора, неприятный запах, повреждения ограждения контейнерной площадки. По второму адресу проблема была уже решена.

Кроме того, в ходе рейда во дворе дома на ул. Союзная, 49б проверяющие обнаружили свалку с крупногабаритным мусором.

По результатам рейда составлены акты осмотров территорий и направлены требования администрации города Курска и региональному оператору «САБ по уборке города Курска» об устранении несанкционированных навалов мусора.

– Рейдовые осмотры контейнерных площадок будут проводиться постоянно. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Курской области и департамента, – отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU