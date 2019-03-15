2019-03-15T17:47:14+03:00
Деловой Курск

В Курске активисты проверили контейнерные площадки

Подобные рейды будут проходить постоянно
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Порядок с мусором в Курске еще предстоит навестиПорядок с мусором в Курске еще предстоит навестиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

14 марта в Курской области прошел экологический рейд. В нем приняли участие региональный департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, активисты, общественные инспекторы в области охраны окружающей среды.

Осмотрели состояние контейнерных площадок в Курске по улицам Союзная, 43б и Чернышевского, 17. По первому адресу жалобы курян подтвердились. Были обнаружены навалы мусора, неприятный запах, повреждения ограждения контейнерной площадки. По второму адресу проблема была уже решена.

Кроме того, в ходе рейда во дворе дома на ул. Союзная, 49б проверяющие обнаружили свалку с крупногабаритным мусором.

По результатам рейда составлены акты осмотров территорий и направлены требования администрации города Курска и региональному оператору «САБ по уборке города Курска» об устранении несанкционированных навалов мусора.

– Рейдовые осмотры контейнерных площадок будут проводиться постоянно. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Курской области и департамента, – отметил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянина признали экстремистом за пост в соцсети
Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг
В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»
В Курске пройдет концерт в честь вхождения Крыма в состав России
В Курске пройдет велогонка
Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон
В Курске ограбили круглосуточный магазин
Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому
Курян приглашают в "Кино в театре"
Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона
В Курске под суд идет женщина, торговавшая опасной детской одеждой
В Курске на Сеймском рынке продавали запрещенную колбасу
Под Курском «Волга» улетела в кювет
В Курской области начали готовиться к сезону пожаров
В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ
Куряне продегустируют молочную продукцию
Курские волейболистки отправятся во Владивосток
Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину