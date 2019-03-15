2019-03-15T17:48:16+03:00
Происшествия

Курянина признали экстремистом за пост в соцсети

Видеофайл объявили запретным
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин заплатит штрафКурянин заплатит штрафФото: Светлана ВОЛКОВА
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Житель Курска разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеофайл, который по заключению экспертизы содержит признаки возбуждения розни по отношению к группе лиц, объединенных по национальному признаку, сообщили в прокуратуре региона.

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети Интернет, влекут административную ответственность по ст. 20.3.1 КоАП РФ, пояснили в ведомстве.

На основании постановления прокурора курянина оштрафовали на 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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