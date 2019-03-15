Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-15T17:03:19+03:00

Куряне смогут узнать больше о родном крае Фото: Светлана ВОЛКОВА

Более тысячи изданий посвящены археологии и палеолиту

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22 марта в 11.00 в Курском государственном областном музее археологии пройдет акция по передаче уникальной личной библиотеки советского и российского археолога, доктора исторических наук, специалиста по палеолиту, сотрудника Ленинградского отделения Института археологии АН СССР Геннадия Павловича Григорьева (1937–2012). Акция приурочена ко Дню работника культуры России.

Библиотека, насчитывающая более тысячи книг по археологии и палеолиту, приобретена музеем при спонсорской поддержке.

Геннадий Григорьев внес огромный вклад в изучение уникального памятника истории – Авдеевской стоянки, расположенной в селе Авдеево Курской области. Раскопки и публикации ученого способствовали прояснению начального этапа истории нашего региона в каменном веке.

ИСТОЧНИК KP.RU