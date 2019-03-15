В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»
18 марта в 12.30 в КТЦ «Звездный» (бывший к/т им. Щепкина, ул. Дзержинского, 51) состоится открытие персональной выставки живописи Веры Мазаевой «Крым, Россия – Родина моя».
Неповторимая по красоте природа Крыма, богатая своими живописными солнечными просторами, вдохновляет художницу. На ее полотнах запечатлены виды Черноморского побережья, природные ландшафты и архитектура Крыма.
Картины, наполненные солнечным светом и морским воздухом, не оставят равнодушными зрителей, ценящих гармонию и равновесие.
Вера Валерьевна – участница городских и региональных выставок. Произведения автора находятся в частных коллекциях России, Германии и США.
Выставка продлится до 9 апреля. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU