В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»

СЕГОДНЯ 16:33 2019-03-15T16:33:22+03:00

Выставка продлится до 9 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

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18 марта в 12.30 в КТЦ «Звездный» (бывший к/т им. Щепкина, ул. Дзержинского, 51) состоится открытие персональной выставки живописи Веры Мазаевой «Крым, Россия – Родина моя».

Неповторимая по красоте природа Крыма, богатая своими живописными солнечными просторами, вдохновляет художницу. На ее полотнах запечатлены виды Черноморского побережья, природные ландшафты и архитектура Крыма.

Картины, наполненные солнечным светом и морским воздухом, не оставят равнодушными зрителей, ценящих гармонию и равновесие.

Вера Валерьевна – участница городских и региональных выставок. Произведения автора находятся в частных коллекциях России, Германии и США.

Выставка продлится до 9 апреля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU