2019-03-15T16:33:22+03:00
Звезды

В Курске откроется выставка «Крым, Россия – Родина моя»

Вход свободный
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выставка продлится до 9 апреляВыставка продлится до 9 апреляФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

18 марта в 12.30 в КТЦ «Звездный» (бывший к/т им. Щепкина, ул. Дзержинского, 51) состоится открытие персональной выставки живописи Веры Мазаевой «Крым, Россия – Родина моя».

Неповторимая по красоте природа Крыма, богатая своими живописными солнечными просторами, вдохновляет художницу. На ее полотнах запечатлены виды Черноморского побережья, природные ландшафты и архитектура Крыма.

Картины, наполненные солнечным светом и морским воздухом, не оставят равнодушными зрителей, ценящих гармонию и равновесие.

Вера Валерьевна – участница городских и региональных выставок. Произведения автора находятся в частных коллекциях России, Германии и США.

Выставка продлится до 9 апреля. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курске активисты проверили контейнерные площадки
Курянина признали экстремистом за пост в соцсети
Библиотека Курского музея археологии пополнится уникальной коллекцией книг
В Курске пройдет концерт в честь вхождения Крыма в состав России
В Курске пройдет велогонка
Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон
В Курске ограбили круглосуточный магазин
Курская пенсионерка погорела на взятке полицейскому
Курян приглашают в "Кино в театре"
Сотрудникам курской фирмы погасили долг по зарплате в два с половиной миллиона
В Курске под суд идет женщина, торговавшая опасной детской одеждой
В Курске на Сеймском рынке продавали запрещенную колбасу
Под Курском «Волга» улетела в кювет
В Курской области начали готовиться к сезону пожаров
В Курской области пройдет досрочный этап сдачи ЕГЭ
Куряне продегустируют молочную продукцию
Курские волейболистки отправятся во Владивосток
Под Курском подростка будут судить за кражу музыкальной колонки
Курянин прыгал на упавшем приятеле, пока тот не умер
Курянка била ребенка и заставляла стоять на крупе
В Курске вор вынес из квартиры 30 тысяч долларов и золота на миллион
Сбербанк принял первый дом, строительство которого осуществлялось с использованием счетов эскроу
В Курске на стоянке областной больницы сбили женщину