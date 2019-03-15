В Курске пройдет велогонка

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-15T15:52:37+03:00

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17 марта в парковой зона в районе курского автотехнического колледжа (ул. Энгельса, 144А) пройдет велогонка, приуроченная к 70-летию Евгения Константиновича Ткачева. Его несколько поколений курских велосипедистов считают своим учителем и наставником.

Почти 40 лет Евгений Константинович работает тренером в детско-юношеской спортивной школе "Картинг". С его именем связано начало возрождения курского велоспорта в начале двухтысячных.

Организатор мероприятия - Федерация велосипедного спорта Курской области.

Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU