В Курске пройдет велогонка
Место проведения - парковая зона в районе курского автотехнического колледжа
Курян приглашают принять участиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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17 марта в парковой зона в районе курского автотехнического колледжа (ул. Энгельса, 144А) пройдет велогонка, приуроченная к 70-летию Евгения Константиновича Ткачева. Его несколько поколений курских велосипедистов считают своим учителем и наставником.
Почти 40 лет Евгений Константинович работает тренером в детско-юношеской спортивной школе "Картинг". С его именем связано начало возрождения курского велоспорта в начале двухтысячных.
Организатор мероприятия - Федерация велосипедного спорта Курской области.
Начало в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU