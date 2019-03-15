Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон

СЕГОДНЯ 15:37 2019-03-15T15:37:01+03:00

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В Курске задержали подозреваемого в разбое. Поздним вечером налетчик дождался окончания работы павильона и момента, когда продавец станет закрывать помещение. Когда женщина выходила, он под угрозой ножа потребовал отдать выручку, но денег в кассе не оказалось. Не найдя никаких ценностей, злоумышленник похитил блок сигарет и скрылся. Продавец запомнила приметы налетчика и сразу позвонила в полицию. Дежурной частью была передана наружным постам составленная ориентировка.

Похожего под описание мужчину через пятнадцать минут заметили сотрудники патрульно-постовой службы недалеко от места преступления. Подозреваемый пытался скрыться, увидев подъезжающую полицейскую машину, но был блокирован. На момент задержания он был пьян, сказали в полиции. Ранее злоумышленник был судим, в том числе за грабеж, и вновь стал фигурантом уголовного дела по факту разбоя.

ИСТОЧНИК KP.RU