2019-03-15T15:37:01+03:00
Происшествия

Курянин ради блока сигарет с ножом совершил налет на павильон

Подозреваемый был раньше судим
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Похожего под описание мужчину через пятнадцать минут заметили сотрудники патрульно-постовой службыПохожего под описание мужчину через пятнадцать минут заметили сотрудники патрульно-постовой службыФото: Из архива КП.
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В Курске задержали подозреваемого в разбое. Поздним вечером налетчик дождался окончания работы павильона и момента, когда продавец станет закрывать помещение. Когда женщина выходила, он под угрозой ножа потребовал отдать выручку, но денег в кассе не оказалось. Не найдя никаких ценностей, злоумышленник похитил блок сигарет и скрылся. Продавец запомнила приметы налетчика и сразу позвонила в полицию. Дежурной частью была передана наружным постам составленная ориентировка.

Похожего под описание мужчину через пятнадцать минут заметили сотрудники патрульно-постовой службы недалеко от места преступления. Подозреваемый пытался скрыться, увидев подъезжающую полицейскую машину, но был блокирован. На момент задержания он был пьян, сказали в полиции. Ранее злоумышленник был судим, в том числе за грабеж, и вновь стал фигурантом уголовного дела по факту разбоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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