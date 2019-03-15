В Курске ограбили круглосуточный магазин

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-15T14:22:37+03:00

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Двое подозреваемых в грабеже задержаны сотрудниками Северо-Западного отдела полиции. Молодые люди 26 и 23 лет забрали у кассира круглосуточного магазина более 10 тысяч рублей. Придя в павильон под видом покупателей, они украли деньги из кассы. Продавец пыталась не отдать наличку, но вынуждена была отступить. Первоначальные поиски не дали результата, но по преступлению продолжилась оперативная работа, рассказали в полиции.

Полицейским удалось собрать доказательства причастности подозреваемых в грабежу. Во время следственных действий потерпевшая - продавец магазина - опознала налетчиков. После задержания они сознались в содеянном, пояснив, что деньги потратили сразу на алкоголь. До окончания следствия двое молодых людей арестованы. Оба уже стали фигурантами уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU